Apple может выпустить MR-очки весной 2023 года

По мнению известного аналитика и инсайдера Минг-Чи Куо, компания Apple представит очки смешанной реальности этой весной. При этом его первые прогнозы говорили о том, что новинка выйдет в январе текущего года.

По слухам, презентацию перенесли из-за проблем с разработкой. Особенно они касаются с появлением неполадок, если устройство получает механическое повреждение при падении.

Также существует мнение, что Apple покажет очки только на специальном мероприятии для прессы и откажется делать полноценную презентацию с другими устройствами.