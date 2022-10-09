Apple выпустит iPhone с USB-C в 2023 году

Apple может выпустить смартфон iPhone с портом USB-C уже в 2023 году. Первой моделью станет iPhone 15. Об этом рассказывает журналист издания Bloomberg Марк Гурман.

Согласно словам Гурмана, Apple объяснит свой переход на USB-C не как выполнение требований EC, а решением унифицировать подходом к зарядке своих продуктов, увеличенной скоростью зарядки и передачи данных.

Другие аксессуары для Mac — мышка Magic Mouse, клавиатура Magic Keyboard и тачпад Trackpad, получат аналогичный новый порт с выпуском новых компьютеров. Их выход должен произойти в 2023 году.

Сам Гурман считает, что в ближайшем будущем, Apple будет постепенно переходить на беспроводную связь и аналогичную зарядку. Таким образом компания будет постепенно отказываться от каких-либо портов.

Ранее Евросоюз утвердил директиву, которая обязывает всех производителей устройств оснащать свои продукты портом USB-C. Унификация разъёма призвана сократить объём электронных отходов и облегчить жизнь потребителям.

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