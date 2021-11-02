Apple сокращает производство iPad

В конце сентября в продажу вышел планшет iPad mini 6, однако до сих пор он остаётся в дефиците. И дело отнюдь не в проблемах с «желейным экраном». Как сообщается, в ближайшее время ситуация не изменится, поскольку Apple решила существенно сократить производство этой техники.

Суть в том, что за последние два месяца выпуск планшетов упал на 50%. Причина — тот самый дефицит полупроводников, который наблюдается во всём мире. Из-за этого в Купертино приняли решение отдать максимум компонентов под новые iPhone 13, тогда как планшеты остаются не у дел.

Отметим, что на данный момент даже на официальном сайте компании говорится, что ожидание планшетов при заказе составляет 4-5 недель.

Помимо этого, источники сообщают о сокращении производства старых моделей — iPhone 11 и iPhone 12. Они официально продаются компанией, однако, похоже, могут стать дефицитом. А учитывая тот факт, что полупроводников на всех не хватает, и это затянется на год-два, то ситуация может быть неприглядной.