Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $92 млрд

Сколько бы ни было проблем у Apple с собственной операционной системой, пользователи продолжают приобретать продукты компании. Это подтверждает очередной финансовый отчет, который был опубликован на днях. Отчетность касается четвертого квартала 2019 года. И как ни странно, выручка выросла по сравнение с таким же периодом, но годом ранее.

Итак, общая выручка за квартал составила практически 92 млрд. долларов. Это почти на 9% выше, нежели цифры годом ранее. Что касается операционной прибыли, то она также увеличилась с 23,3 до 25,6 млрд. долларов. Это же касается и чистой прибыли, которая составила 22,2 млрд. долларов (за прошлый период прибыль составила 19,9 млрд. долларов).

Если говорить о регионах, то практически везде популярность бренда растет. Исключением является лишь Япония. Лучше всех популяризация бренда происходит в Северной и Южной Америках. Что касается устройств, то продажи смартфонов за годы выросли с 51,98 до 55,96 млрд долларов. В процентном соотношении это 7,7%. А вот реализация ПК Mac несколько разочаровала: с 6,7 млрд. долларов, она упала до 5,98 млрд. долларов.

Но больше всего порадовала носимая электроника, устройства для умного дома и аксессуары. Прибыль от этих устройств выросла на 37% и составила 10 млрд. долларов. Лидерами в этом сегменте являются Apple Watch и AirPods. Забавно, но если подобная тенденция сохранится, то уже в следующем году часы и наушники будут приносить большую прибыль, нежели продажа ПК.