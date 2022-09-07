Apple могла прекратить сотрудничество с модным домом Hermès

Французский дом моды Hermès убрал со своего официального сайта ремешки, аксессуары и лимитированные Apple Watch, которые были созданы в сотрудничестве с Apple.

Аналогичное решение встречается и на сайте Apple. Там также нет ничего от Hermès. Сотрудничество компаний началось с самой первой серии Apple Watch. Но по всей видимости партнерству пришел конец.

Стоит заметить, что официальных комментариев от компаний нет. Поэтому вполне возможно, что Hermès появится в Apple Watch Series 8. Так это или нет, узнаем уже сегодня.

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