Где смотреть презентацию iPhone 14

Сегодня компания Apple проведёт презентацию новых устройств. Ожидается, что будут представлены серия iPhone 14, смарт-часы Apple Watch Series 8 и Apple Watch Pro, а также «детские» Apple Watch.
Рассказываем где и когда смотреть презентацию Apple:
- YouTube-канал Apple. Начало в 20:00 (по МСК);
- На сайте Apple через браузер Safari;
- На приставке Apple TV. Презентация будет показываться в высоком качестве.
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