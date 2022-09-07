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Новости

Где смотреть презентацию iPhone 14

Сегодня компания Apple проведёт презентацию новых устройств. Ожидается, что будут представлены серия iPhone 14, смарт-часы Apple Watch Series 8 и Apple Watch Pro, а также «детские» Apple Watch.

Рассказываем где и когда смотреть презентацию Apple:

  1. YouTube-канал Apple. Начало в 20:00 (по МСК);
  2. На сайте Apple через браузер Safari;
  3. На приставке Apple TV. Презентация будет показываться в высоком качестве.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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