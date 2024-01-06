Apple грозит масштабное антимонопольное дело в США

В ближайшие месяцы в США может быть возбуждено масштабное антимонопольное дело против Apple. Минюст США находится на финальной стадии расследования.

В рамках расследования выясняется, как Apple использовала контроль над своим аппаратным и программным обеспечением, чтобы затруднить отказ от устройств компании, а также получить преимущество на рынке. В частности, следователей заинтересовало сразу несколько вопросов деятельности Apple:

почему Apple Watch лучше работают с iPhone, чем с устройствами других компаний

почему Apple блокирует доступ конкурентов к своему сервису iMessage

почему Apple не позволяет другим организациям внедрять аналоги Apple Pay

почему Apple отказывает в доступе к ключевым функциям, таким как виртуальный помощник Siri

почему Apple заблокировала в своем App Store облачные игровые сервисы

почему Apple ограничивает доступ к службам определения местоположения iPhone для аналогов AirTag

почему Apple ограничивает сбор пользовательских данных рекламодателями

Пока окончательное решение о возбуждении дела не принято, но если это случиться, то иск к Apple, вероятно, будет даже более масштабным, чем предыдущие вызовы компании, так как направлен против ее бизнес-модели.

В последний раз Министерство юстиции подавало в суд на Apple в 2012 году, обвинив ее в сговоре с книжными издателями с целью поднять цены на цифровые книги. Apple проиграла дело и выплатила компенсацию в размере 450 миллионов долларов.