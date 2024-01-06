Apple грозит масштабное антимонопольное дело в США

В ближайшие месяцы в США может быть возбуждено масштабное антимонопольное дело против Apple. Минюст США находится на финальной стадии расследования.
В рамках расследования выясняется, как Apple использовала контроль над своим аппаратным и программным обеспечением, чтобы затруднить отказ от устройств компании, а также получить преимущество на рынке. В частности, следователей заинтересовало сразу несколько вопросов деятельности Apple:
- почему Apple Watch лучше работают с iPhone, чем с устройствами других компаний
- почему Apple блокирует доступ конкурентов к своему сервису iMessage
- почему Apple не позволяет другим организациям внедрять аналоги Apple Pay
- почему Apple отказывает в доступе к ключевым функциям, таким как виртуальный помощник Siri
- почему Apple заблокировала в своем App Store облачные игровые сервисы
- почему Apple ограничивает доступ к службам определения местоположения iPhone для аналогов AirTag
- почему Apple ограничивает сбор пользовательских данных рекламодателями
Пока окончательное решение о возбуждении дела не принято, но если это случиться, то иск к Apple, вероятно, будет даже более масштабным, чем предыдущие вызовы компании, так как направлен против ее бизнес-модели.
В последний раз Министерство юстиции подавало в суд на Apple в 2012 году, обвинив ее в сговоре с книжными издателями с целью поднять цены на цифровые книги. Apple проиграла дело и выплатила компенсацию в размере 450 миллионов долларов.
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