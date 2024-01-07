Apple готовится начать продажи Vision Pro в феврале, гарнитура уже доставляется на склады

Гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro небольшими партиями начали отгружать на склады дистрибуции в США, продажи могут начаться уже в феврале. Об этом рассказал автор Bloomberg Марк Гурман.

Гурман ожидает, что Apple сделает официальное заявление по поводу старта продаж Vision Pro на этой неделе. По его словам, розничные магазины начинают готовиться к поставкам, в частности, некоторые сотрудники магазинов Apple отправились в Купертино на специальные тренинги по новому продукту.

Кроме того, 21 января во всех американских магазинах компании ожидаются трехчасовые собрания всех сотрудников, где, вероятно, будет обсуждаться порядок продаж. В ближайшие недели также ожидаются поставки новых стеллажей и оборудования для подготовки продаж Vision Pro.

За последние пару недель Apple подала заявки на патенты на дизайн каждого аппаратного и программного элемента устройства, уточнил Гурман. В заключении обозреватель отметил, что он ожидает появления гарнитуры не только в США, но и Китае, Канаде и Великобритании, но не в 2024 году, как заявляла Apple, а позже.