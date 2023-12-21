Apple готовит революционный аналог ChatGPT на iPhone

Apple стоит на пороге прорыва в разработке и внедрении больших языковых моделей (LLM) на iPhone и другие устройства.

Уникальная технология, разработанная исследователями Apple, позволяет использовать флеш-память для работы LLM. Эта технология предназначена для применения в генеративном искусственном интеллекте под кодовым названием Ajax, над которым работает компания.

В отличие от ChatGPT и подобных моделей, которые обрабатывают информацию на серверах, Apple нацелена на полный переход работы ИИ и машинного обучения на устройства. Однако, главной проблемой остается ограниченный объем оперативной памяти в iPhone.

Чтобы решить эту проблему, Apple предлагает хранить данные языковой модели во флеш-памяти вместе с приложениями и фотографиями. Для ускорения анализа и загрузки данных предложены два метода: повторное использование уже обработанных данных и эффективная группировка данных для ускоренного извлечения из флеш-памяти.

Благодаря этим методам, ИИ сможет работать в два раза быстрее на существующих моделях iPhone, существенно снижая нагрузку на процессор и графический чип.

По слухам, Apple планирует представить ИИ для iPhone и iPad с iOS 18 к концу 2024 года.