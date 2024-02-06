Apple готовит к выходу iOS 17.3.1

Apple проводит внутреннее тестирование обновления iOS 17.3.1. Соответствующие подтверждения нашли в логах сайта.

Само обновление техническое, устраняющее ошибки и уязвимости безопасности. Предполагается, что выход апдейта запланирован на эту неделю.

Более крупное обновление iOS 17.4 остается на стадии бета-тестирования и содержит множество новых функций. Самое основное: возможность установить альтернативные магазины вместо App Store, возможность осуществлять платежи минуя Apple Pay, а также использование браузеров без WebKit.