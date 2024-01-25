Apple разрешила бесконтактную оплату на своих устройствах в обход Apple Pay

В последнем обновлении iOS 17.4, Apple внесла изменения в политику использования NFC для банковских и платежных приложений в Евросоюзе.

Теперь разработчики данных приложений имеют возможность выпускать свои аналоги Apple Pay. Одним из ключевых преимуществ для банков является отсутствие необходимости уплачивать комиссию Apple за транзакции пользователей.

Для пользователей это нововведение означает больше свободы в выборе платежного приложения. Они смогут настроить предпочитаемое приложение в качестве основного, которое будет автоматически активироваться при приближении iPhone к NFC-терминалу или при двойном нажатии боковой кнопки.

Apple также устанавливает строгие требования безопасности для приложений, использующих NFC для проведения платежей. Они должны соответствовать отраслевым стандартам безопасности и иметь необходимые соглашения с авторизованными поставщиками платежных услуг.