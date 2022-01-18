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Новости

Apple готовит iMac Pro с чипом M1 Max Duo, он заменит 13-дюймовый MacBook Pro

Известный инсайдер под ником DylanDKT поделился свежими слухами на тему будущих компьютеров Apple, которые появятся в текущем году. Как сообщается, в четвёртом квартале компания завершит переход на собственные процессоры Apple Silicon. При этом самый мощный компьютер получит продвинутую версию M1 Max Duo, а не M2 Pro/Max. Также не исключено, что такая же однокристальная система будет использоваться в будущем iMac Pro.

В этом году выйдет и 14-дюймовый MacBook Pro на M2. Он заменит базовую модель на 13 дюймов с чипсетом M1, но при этом будет немного дороже.

Наконец, в этом году ожидается масштабный редизайн MacBook Air.

Источник:
Twitter
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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