Apple, Google и Microsoft введут поддержку беспарольного входа

Apple, Google и Microsoft объявили о планах по переходу поддержки входа без пароля на всех своих мобильных, настольных и браузерных платформах.

Запуск новой технологии запланирован на 2023 год. Единый стандарт беспарольного входа на основе криптографических ключей разработан организацией FIDO Alliance совместно с World Wide Web Consortium.

В качестве устройства для аутентификации будет служить личный смартфон. Пользователя попросят PIN-код, графический ключ, отпечаток пальца или скан лица. По словам разработчиков, такой метод повысит безопасность и предоставит максимальное удобства для пользователя.

Система усложнит жизнь злоумышленникам, так как для взлома будет требоваться физическое устройство жертвы. Кроме того, неактуальными станут утечки пар логинов и паролей, а также исчезнет опасность повторного использования одинаковых паролей в разных сервисах.

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