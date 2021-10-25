Сервис Apple Fitness+ заработает в России

Фирменный сервис Apple Fitness+ стал доступен российским пользователям. Он создан специально для Apple Watch и включает различные тренировки для людей с разным уровнем подготовки. Уже с 3 ноября он появится в 15 странах и будет поддерживаться в 21 стране — на английском языке с субтитрами на португальском (Бразилия), английском, французском, немецком, итальянском, русском и испанском языках.

Сервис предлагает новые способы тренировок и медитации с помощью функции SharePlay. Благодаря ей пользователи iPhone, iPad, и Mac1 могут заниматься вместе с друзьями и близкими на расстоянии по видеосвязи FaceTime.

Apple Fitness+ поддерживает показатели активности с Apple Watch и позволяет заниматься под мотивирующую музыку.

В настоящее время сервис Apple Fitness+ доступен в Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и США. Начиная с 3 ноября 2021 года, Apple Fitness+ станет доступен в 15 новых странах: России, Австрии, Бразилии, Германии, Индонезии, Испании, Италии, Колумбии, Малайзии, Мексике, Объединённых Арабских Эмиратах, Португалии, Саудовской Аравии, Франции и Швейцарии. Сервис Apple Fitness+ будет доступен на английском языке с субтитрами на португальском (Бразилия), английском, французском, немецком, итальянском, русском и испанском языках.

Сервис Apple Fitness+ доступен в качестве отдельной подписки или по подписке Apple One Premier.