Apple начала удалять старые приложения из App Store

Apple приступила к удалению из App Store приложений, которые давно не обновлялись. Соответствующие уведомления стали получать разработчики. В сообщении под заголовком «Уведомление об улучшении приложений» говорится, что Apple удалит приложение, если разработчик не обновит его в течение 30 дней.

Многие разработчики подтвердили получение такого письма. Например, создатель игры Motivoto сообщил, что она может быть удалена, поскольку не обновлялась с марта 2019 года.

Другой разработчик Коста Элефтериу рассказал, что Apple уже удалила его клавиатуру FlickType для Apple Watch. Так как он не обновлял её более двух лет.

Компания и ранее проводила подобную практику. Считается, что в старых приложениях могут быть найдены ошибки, которыми могут воспользоваться злоумышленники для кражи пользовательских данных и других подобных вещей.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!