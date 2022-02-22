Автомобиль Apple придётся долго ждать

Автомобиль Apple Car не стоит ждать в ближайшее время. По данным зарубежных СМИ, в будущем году появится только чип для автопилота. Его разрабатывает южнокорейская фирма, а сам чип похож на решения, применяемые в автомобилях Tesla.

Обычно такие чипы включают в себя нейронный процессор, CPU, GPU, память, интерфейсы камеры и так далее.

При этом нет никаикх точных сроков выпуска самого автомобля. Вероятно, он появится только к 2025 году или позже. Ведь только в 2025-м Foxconn запустит сборочную линию для Apple Car, причём неясно, для тестового или уже массового производства.

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