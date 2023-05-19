Top.Mail.Ru
Новости

Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT и других ботов на рабочем месте

Avatar photo
Валентин Снежин сегодня в 11:01

По информации источника Wall Street Journal, компания отправила сотрудникам письмо, в котором уточняется, что использование ChatGPT и Copilot GitHub на рабочих местах больше не допускается. Решение принято в связи с озабоченностью Apple по поводу конфиденциальности данных, собираемых у сотрудников.

Copilot GitHub предоставляет разработчикам возможность автоматизировать процесс написания кода, а ChatGPT помогает оптимизировать тексты и кодирование, при этом его поддержкой занимается компанией Microsoft.

Однако, по словам представителей Apple, нет гарантий того, что коды, вводимые разработчиками в этих ботов, не могут попасть в чужие руки. Аналогичные опасения возникают и относительно других конфиденциальных данных, так как сотрудники могут использовать ChatGPT, например, для составления электронных писем.

Строгие меры, введенные Apple, не являются исключением. Ранее JPMorgan Chase, Amazon и Verizon также ограничили использование подобных платформ в своих рабочих офисах, проявляя беспокойство о безопасности информации.

💙 Обязательно подпишись: The GEEK в Телеграм

Теги: 
Источник:
Wall Street Journal
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной