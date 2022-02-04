Суд требует от Apple разрешить установку программ без App Store. Компания сопротивляется

Похоже, что скоро Apple могут обязать дать пользователям возможность загружать и устанавливать приложения не только из фирменных магазинов. Судебный комитет Сената США принял проект закона «Об открытых рынках приложений», который подразумевает это.

Само собой, это пока не закон, по нему ещё не проголосовал Сенат США. Однако инициатива позволит создать экосистему, которая аналогичная Android, где приложения можно загружать из разных источников.

В Apple уже высказались против этой инициативы. Глава компании по связям с правительством Тим Паудерли в письме заявил, что если закон примут, то пользователи iPhone не будут защищены от вредоносных программ, мошенничества и утечки конфиденциальных данных.

При этом отметим, что подобная ситуация есть на Android, однако это не заставило Google ограничить внешние загрузки.

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