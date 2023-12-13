Apple представила лимитированную версию Beats Studio Pro совместно со Stüssy

Apple представила специальную версию наушников Beats Studio Pro в сотрудничестве с брендом уличной одежды Stüssy. Отличительной особенностью модели являются оголовье с лого Stüssy и бежевого цвета чашки. Сам дизайн отсылает к эпохе персональной техники 1990 годов.

В техническом плане лимитированное издание никак не отличается от оригинальных Beats Studio Pro. Наушники также поддерживают активное шумоподавление, пространственный звук, моментальное сопряжение с устройствами Apple, а также зарядку через USB Type-C.

Цена Beats Studio Pro Stüssy в США составляет $349,99. Продажи начнутся с 15 декабря. Любопытно, что обычная версия Beats Studio Pro обойдётся всего в $180.

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