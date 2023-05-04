Apple закрыла серьезную уязвимость в наушниках AirPods и Beats

Компания Apple опубликовала новый документ поддержки, в котором сообщается о важных исправлениях в прошивке 5B66 для наушников Beats. В частности, с помощью обновления компания устранила серьезную уязвимость, которая могла быть использована злоумышленниками для прослушивания звуков вокруг пользователя через наушники.

Как описывает Apple, уязвимость позволяла злоумышленникам подделывать запросы на подключение к наушникам и получать доступ к ним, если находились в радиусе действия Bluetooth. В результате данное обновление касается всех моделей наушников AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, за исключением первого поколения, но проблема была решена в прошивке 5E133.

Apple призывает всех владельцев наушников Beats и AirPods обновить прошивку до последней версии для обеспечения безопасности использования своих устройств.