Apple Arcade получила крупнейшее обновление за всё время

Apple объявила о нововведениях в Apple Arcade — своём игровом сервисе по подписке для игроков любого возраста: в нём появится две новые категории игр и более 30 отличных тайтлов. Apple Arcade предлагает: отсутствие рекламы и встроенных покупок, поддержка стандартов Apple в отношении конфиденциальности пользователей и единая подписка, которой могут пользоваться до шести членов семьи.

В дополнение к новым эксклюзивным играм Arcade Originals (в том числе NBA 2K21 Arcade Edition, Star Trek: Legends и The Oregon Trail) сервис представляет две новые категории игр: «Вечная классика» и «Хиты App Store». В игры Arcade Originals можно играть на iPhone, iPad, Mac и Apple TV. Игры категорий «Вечная классика» и «Хиты App Store» доступны на iPhone и iPad.

«Вечная классика» включает в себя всемирно любимые, традиционные жанры игр среди которых представлены Good Sudoku by Zach Gage (судоку), Chess — Play & Learn (шахматы) и Backgammon (нарды). В категорию «Хиты App Store» входят лучшие отмеченные наградами игры App Store, включая Threes!, Mini Metro и Fruit Ninja Classic — без рекламы и с полностью открытым контентом. Теперь, вместе с двумя новыми категориями, каталог Apple Arcade составят более 180 выдающихся игр, в которые можно играть всей семьёй — по выгодной цене, без рекламы и встроенных покупок. Сервис Apple Arcade входит в единую подписку Apple One, а также доступен по подписке стоимостью 199 рублей в месяц (с бесплатным пробным периодом в 1 месяц).

Сегодня пользователям станут доступны ещё более 30 игр, которые дополнят собой каталог Arcade Originals, куда уже входят тщательно отобранные эксклюзивы от популярных брендов, такие как LEGO Brawls, Sonic Racing, Crossy Road Castle и SpongeBob: Patty Pursuit, а также такие хиты как Sneaky Sasquatch, WHAT THE GOLF? и Grindstone.

Стоимость подписки на Apple Arcade составляет 199 руб. в месяц по окончании бесплатного пробного периода продолжительностью 1 месяц. Покупатели новых устройств iPhone, iPad, iPod touch, Mac или Apple TV получают три месяца подписки на Apple Arcade в подарок.