Apple анонсирует новый MacBook Air на следующей неделе

Редакция профильного издания MacRumors сообщила о получении анонимного сообщения, в котором говорится о скором выходе новых MacBook.

Ещё в прошлом году инсайдеры в подобной манере сообщили о анонсе нового поколения iMac, iPad и iPod. Всё так и произошло, кроме фирменного плеера.

В этот раз источник сообщает, что Apple уже на следующей неделе анонсирует новый MacBook Air 2020, но чем он будет отличаться от других — пока неизвестно.

По предварительным данным Apple работает над созданием собственных процессоров для MacBook, а также над заменой клавиатуры с технологией “бабочка.”