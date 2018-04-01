Apple анонсирует бюджетный iPhone в марте 2020 года

Издание Bloomberg узнало о ближайших планах Apple. По имеющихся у них информации, компания приступит к сборке бюджетного iPhone уже в феврале. Утверждается, что инсайд получен от источника внутри компании.

Анонс бюджетника наследника iPhone SE запланирован на март. Скорым выходом Apple планирует расширить свои позиции на мировой арене.

Если информация подтвердится, то это будет второй бюджетный айфон после iPhone SE. Последний был представлен в далёком 2016 году.

По слухам, новинка будет похожа на iPhone 8 с 4,7-дюймовым дисплеем и сканером отпечатков пальцев Touch ID. Появление в нём технологии разблокировки по лицу Face ID точно не будет. Но вот процессор будет использоваться от iPhone 11.

Выход бюджетного iPhone поможет выйти на рынок развивающихся стран и составит конкуренцию местным компаниям в Китае.

На днях популярный инсайдер опубликовал рендер новинки. Но финальную версию, конечно же, покажут только на презентации.