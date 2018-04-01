Apple может выпустить iPhone 9 совсем скоро

Уже давно известно, что в конце зимы-начале весны Apple планирует выпустить новый смартфон. Будет ли это iPhone 9 или iPhone SE 2, или это название одного телефона непонятно.

Источник сообщает, что сейчас производитель торопится с запуском новинки. Причиной тому потеря позиций на китайском рынке. Теперь iPhone 9 завершил все этапы тестирования и выбирает дату для презентации. Устройство должно придержать вакантное место компании на мировом рынке до выхода флагманских iPhone 12.

Смартфон уже неоднакратно появлялся на разных рендерах. Но финальную версию, конечно же, покажут только на презентации.

iPhone 9 получит 4,7-дюймовый дисплей, обновленный процессор A13 и внешне будет похож на iPhone 8. Новинка оставит себе Touch ID и матовое стекло на задней панели. Стоимость смартфона будет начинаться от $399.