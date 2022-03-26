Из App Store и Google Play удаляют приложения банков, попавших под санкции

В онлайн-магазинах App Store и Google Play исчезли приложения российских банков, которые были внесены в санкционный список.

Установленные ранее приложения продолжают работать, но не у всех. Например, приложение «ВТБ онлайн» уже не работает на iPhone и постоянно требует обновления при попытке запуска. Его даже невозможно загрузить из App Store.

Приложение «ВТБ онлайн» на iOS

Сейчас из App Store и Google Play удалены приложения ВТБ, «Совкомбанка», «Промсвязьбанка» (ПСБ), «ФК Открытие» и Новикомбанка. Загрузить приложения на iPhone со сторонних сайтов не получится, ведь из-за закрытости iOS, загрузить отдельный дистрибутив не получится. С Android-смартфонами дела обстоят проще, ведь система позволяет поставить APK-файлы с отдельных сайтов, чем пользуются банки из санкционного списка. Кроме того, приложения банков доступны в отдельных маркетах производителей смартфонов.

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