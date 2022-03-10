Приложение ВТБ перестало работать на iPhone

Владельцы iPhone столкнулись с проблемой входа в банковское приложение «ВТБ Онлайн». На некоторых устройствах оно перестало работать.
При попытке войти в онлайн-банк через мобильное приложение ВТБ появляется ошибка «Версия вашего приложения устарела и может работать неправильно. Пожалуйста, обновите приложение». При этом версия приложения может быть обновлена до последней версии, но ошибка продолжает появляться.
3 и 9 марта клиенты банка ВТБ начали получать на телефон сообщения с предупреждением, что мобильное приложение «ВТБ Онлайн» может быть недоступно. Клиентам предлагается использовать веб-версию банка или банкоматы сети ВТБ для снятия денег. Все операции будут доступны без ограничений.
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