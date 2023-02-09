В App Store появилось фейковое приложение ВТБ

В App Store появилось фейковое приложение под названием «В Банк: Доступ онлайн», которое является мошенническим и не относится в банку ВТБ. Об этом также сообщает сам ВТБ.
На момент написания заметки приложение остаётся доступным в цифровом магазине Apple и даже имеет рейтинг 2,6 звезды. При этом злоумышленники оказались с «юмором», подписав разработчика, как «ROGA LTD».
Представители ВТБ, а также редакций The GEEK напоминает, что загружать приложения можно только те, которые указаны на официальном сайте банка.
Также есть вопросы к модерации приложений в App Store. Ведь именно Apple ограничивает своих пользователей в загрузке приложений на iPhone из сторонних источников и постоянно ссылается на высокую степень безопасности.
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