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ВТБ выпустил для iPhone новое приложение «Всё просто»

Банк ВТБ выпустил новое приложение «Все просто» для пользователей iPhone, которое заменяет «Прайм Баланс». Загрузить приложение можно уже сейчас в App Store.

ВТБ приложение для iPhone

Представители банка подтвердили, что это настоящее приложение банка, а поддержка поддержка «Прайм Баланса» будет завершена в марте 2023 года.

Несмотря на то, что новое приложение визуально очень похоже на старое, оно имеет номер версии 17.3.6, в то время как «Прайм Баланс» был доступен под номером версии 16.5.1.

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Источник:
The GEEK

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