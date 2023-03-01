ВТБ выпустил для iPhone новое приложение «Всё просто»

Банк ВТБ выпустил новое приложение «Все просто» для пользователей iPhone, которое заменяет «Прайм Баланс». Загрузить приложение можно уже сейчас в App Store.

Представители банка подтвердили, что это настоящее приложение банка, а поддержка поддержка «Прайм Баланса» будет завершена в марте 2023 года.

Несмотря на то, что новое приложение визуально очень похоже на старое, оно имеет номер версии 17.3.6, в то время как «Прайм Баланс» был доступен под номером версии 16.5.1.