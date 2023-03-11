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Приложение ВТБ «Всё просто» удалили из App Store

Приложение банка ВТБ «Всё просто», которое было выпущено под видом ресторанного справочника, пропало из App Store.

Если попробовать перейти на его страницу по прямой ссылке, то магазин выдаст ошибку.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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