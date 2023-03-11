Приложение ВТБ «Всё просто» удалили из App Store

Приложение банка ВТБ «Всё просто», которое было выпущено под видом ресторанного справочника, пропало из App Store.
Если попробовать перейти на его страницу по прямой ссылке, то магазин выдаст ошибку.
💙 Обязательно подпишись: The GEEK в Телеграм
Приложение банка ВТБ «Всё просто», которое было выпущено под видом ресторанного справочника, пропало из App Store.
Если попробовать перейти на его страницу по прямой ссылке, то магазин выдаст ошибку.
💙 Обязательно подпишись: The GEEK в Телеграм
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