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Вышло официальное приложение ChatGPT для iPhone

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Валентин Снежин сегодня в 21:39

OpenAI представила официальное приложение ChatGPT для устройств на операционной системе iOS.

Приложение доступно бесплатно и не содержит встроенной рекламы. Оно полностью повторяет функциональность популярного чат-бота веб-версии.

Одной из особенностей приложения является поддержка голосового ввода с использованием технологии распознавания речи Whisper. На данный момент приложение доступно только в США, но планируется расширение его на другие страны в будущем.

Также в настоящее время ведется разработка версии приложения для устройств на операционной системе Android. Подписчики ChatGPT Plus получат все преимущества чат-бота, доступные в веб-версии.

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Источник:
Apple
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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