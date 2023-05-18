Вышло официальное приложение ChatGPT для iPhone

OpenAI представила официальное приложение ChatGPT для устройств на операционной системе iOS.

Приложение доступно бесплатно и не содержит встроенной рекламы. Оно полностью повторяет функциональность популярного чат-бота веб-версии.

Одной из особенностей приложения является поддержка голосового ввода с использованием технологии распознавания речи Whisper. На данный момент приложение доступно только в США, но планируется расширение его на другие страны в будущем.

Также в настоящее время ведется разработка версии приложения для устройств на операционной системе Android. Подписчики ChatGPT Plus получат все преимущества чат-бота, доступные в веб-версии.