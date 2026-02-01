Рабочие актуальные промокоды для Standoff 2 на февраль 2026 | The GEEK
Промокоды для Standoff 2 на февраль 2026

Список актуальных промокодов на голду, ножи, оружие, кейсы, скины и случайные награды

Редакция The GEEK сегодня в 19:00

Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на февраль 2026 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.

Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Рабочие промокоды Standoff 2 на февраль 2026

  • E57NX0S1SKIH 
  • ZKGERXGNOI7Q
  • MAFHHHX6QVMR
  • SO2VOXWIN — 30 граффити Winter Tale
  • SO2DEC3 — ящик Dynasty
  • SO2BHTRAP — 30 граффити Gambit
  • SO2CARNBRAZ — 30 граффити Prey
  • BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа
  • NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа
  • SO2KIOTOHAN — 30 граффити X Mark
  • SO2MCHROSE — 30 граффити Hasta la Vista
  • Z7SO2S7 — 30 граффити Outcast

Все остальные промокоды устарели и достигли максимального количества активаций на момент обновления материала.

Как ввести промокод в Standoff 2?

В игре:

  1. Войдите в Standoff 2
  2. Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана
  3. В «Магазине» выберите вкладку «Промокод»
  4. Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.

Через официальный сайт:

  1. Зайдите на официальный сайт Standoff 2
  2. В поле «Укажите свой аккаунт» введите ваш ID и нажмите «Искать»
  3. Перейдите в раздел «Промокод», введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.
