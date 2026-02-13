Очередное обновление для Windows 11 вызвало массовые жалобы на циклы перезагрузки

Microsoft столкнулась с жалобами пользователей после выхода февральского обновления KB5077181 для Windows 11.

Патч, выпущенный несколько дней назад, вызывает серьёзные сбои у части устройств на версиях 24H2 и 25H2. В наиболее тяжёлых случаях системы уходят в бесконечный цикл перезагрузки — некоторые устройства перезапускаются более 15 раз подряд и доходят до некорректно работающего экрана входа.

При попытке авторизации появляется ошибка службы уведомлений о системных событиях (SENS), указывающая на невозможность выполнения процедуры входа. Также фиксируются проблемы с сетевыми службами: устройства подключаются к Wi-Fi, но не получают IP-адрес из-за сбоя DHCP, что лишает их доступа к интернету.

Среди кодов ошибок, связанных с установкой обновления, пользователи называют 0x800f0983 и 0x800f0991. В отдельных случаях запуск проверки системных файлов (sfc /scannow) помог устранить проблему установки.

Официального исправления Microsoft пока не выпустила. Временным решением остаётся удаление пакета KB5077181 через «Панель управления» или из режима восстановления с последующей приостановкой обновлений. Однако приостановка носит временный характер, и система может попытаться установить патч повторно.

Пользователям рекомендуют отслеживать информацию на панели состояния до выхода официального обновления.