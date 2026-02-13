Очередное обновление для Windows 11 вызвало массовые жалобы на циклы перезагрузки | The GEEK
close
Новости

Очередное обновление для Windows 11 вызвало массовые жалобы на циклы перезагрузки

Microsoft пока не выпустила исправление для проблемного обновления.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:58

Microsoft столкнулась с жалобами пользователей после выхода февральского обновления KB5077181 для Windows 11.

Патч, выпущенный несколько дней назад, вызывает серьёзные сбои у части устройств на версиях 24H2 и 25H2. В наиболее тяжёлых случаях системы уходят в бесконечный цикл перезагрузки — некоторые устройства перезапускаются более 15 раз подряд и доходят до некорректно работающего экрана входа.

При попытке авторизации появляется ошибка службы уведомлений о системных событиях (SENS), указывающая на невозможность выполнения процедуры входа. Также фиксируются проблемы с сетевыми службами: устройства подключаются к Wi-Fi, но не получают IP-адрес из-за сбоя DHCP, что лишает их доступа к интернету.

Среди кодов ошибок, связанных с установкой обновления, пользователи называют 0x800f0983 и 0x800f0991. В отдельных случаях запуск проверки системных файлов (sfc /scannow) помог устранить проблему установки.

Официального исправления Microsoft пока не выпустила. Временным решением остаётся удаление пакета KB5077181 через «Панель управления» или из режима восстановления с последующей приостановкой обновлений. Однако приостановка носит временный характер, и система может попытаться установить патч повторно.

Пользователям рекомендуют отслеживать информацию на панели состояния до выхода официального обновления.

id·219489·20260213_2058
Активировать Windows без интернета больше нельзя
В Windows 11 появится полноэкранная трансляция Android-приложений
Microsoft прикрыла главный способ «бесплатной» активации Windows
Конец эксперимента: Windows 11 SE перестанет существовать в 2026 году
«Блокнот» в Windows 11 научился сам писать текст с помощью ИИ
«Блокнот» в Windows 11 получил новую ИИ-функцию
Rufus поможет установить Windows 11 на старые ПК
Microsoft нашла пять критических уязвимостей в Windows 11
Microsoft прекратила поддержку двух версий Windows 11
Новое обновление Windows 11 вызывает «экран смерти» и бесконечную перезагрузку
windows 11
Microsoft прекращает поддержку двух версий Windows 11
«Блокнот» в Windows 11 получил две долгожданные функции из Word

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры