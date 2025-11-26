Xiaomi представила «народные» флагманы POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra | The GEEK
close
Новости

Xiaomi представила «народные» флагманы POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra

Это переименованные Redmi K90 и K90 Pro Max, но с некоторыми изменениями.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:36

26 ноября Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов POCO F8. В неё вошли две модели — POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra. Новинки являются переименованными Redmi K90 и Redmi K90 Pro Max. Однако при выходе на мировой рынок устройства получили несколько изменений.

POCO F8 Pro

Главное и фактически единственное техническое отличие — уменьшенные аккумуляторы. Если у китайских Redmi K90 и K90 Pro Max ёмкости батарей составляли 7100 и 7560 мАч, то у POCO F8 Pro и F8 Ultra они снижены до 6210 и 6500 мАч соответственно.

Однако они получили и преимущество: обе новинки поддерживают eSIM. В остальном характеристики смартфонов остались прежними: стереодинамиками Bose, чипы Snapdragon 8 Elite и Snapdragon 8 Elite Gen 5 и быстрая зарядка 100 Вт.

Подробнее о Redmi K90 и Redmi K90 Pro Max

Представлены Redmi K90 и K90 Pro Max — «народные» флагманы с мощным «железом»

В Европе стоимость POCO F8 Pro стартует с $579 (~45 600 рублей), а за POCO F8 Ultra просят от $729 (~57 400 рублей). Новинки также доступны на AliExpress по ценам от 31,5 тысяч и 44,7 тысяч рублей соответственно. Обе модели будут официально продаваться и в России, но рекомендованные цены пока не раскрыты.

id·215256·20251126_1346
Nothing тизерит лимитированный Phone (3a)
Представлен HUAWEI Mate X7 — тоньше, мощнее, автономнее
Huawei показала серию Mate 80
Apple начала ограничивать поставки iPhone в Россию
Представлены HONOR 500 и 500 Pro — дизайн в стиле iPhone Air и батареи на 8000 мАч
Nothing работает над функцией обмена файлами с iPhone через AirDrop
Phone 17e может стать самым доступным новым iPhone весной 2026 года
Nothing OS 4.0: дата выхода и список поддерживаемых устройств Nothing и CMF
Топ-5 самых популярных смартфонов в России
Google Pixel 10 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop
Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?
Xiaomi назначила дату глобального анонса POCO F8 Pro и F8 Ultra
HyperOS 3 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств Xiaomi, Redmi и Poco
Xiaomi начала глобальное развёртывание стабильной версии HyperOS 3 на Android 16
Представлены Redmi K90 и K90 Pro Max — «народные» флагманы с мощным «железом»
Redmi Pad 2 Pro вышел в России: 12,1″, Snapdragon 7s Gen 4 и батарея на 12 000 мА·ч
Xiaomi выпустит флагманский Redmi K90 Pro Max до конца октября
Почти 20 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco получат HyperOS 3 в октябре
В Китае снова загорелся электромобиль Xiaomi SU7. Водитель погиб, акции упали
Black Shark представила первую в мире игровую мышь с подогревом и охлаждением

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  2. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  3. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  4. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  6. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры
Смотреть все обзоры