Xiaomi представила «народные» флагманы POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra

26 ноября Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов POCO F8. В неё вошли две модели — POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra. Новинки являются переименованными Redmi K90 и Redmi K90 Pro Max. Однако при выходе на мировой рынок устройства получили несколько изменений.

POCO F8 Pro

Главное и фактически единственное техническое отличие — уменьшенные аккумуляторы. Если у китайских Redmi K90 и K90 Pro Max ёмкости батарей составляли 7100 и 7560 мАч, то у POCO F8 Pro и F8 Ultra они снижены до 6210 и 6500 мАч соответственно.

Однако они получили и преимущество: обе новинки поддерживают eSIM. В остальном характеристики смартфонов остались прежними: стереодинамиками Bose, чипы Snapdragon 8 Elite и Snapdragon 8 Elite Gen 5 и быстрая зарядка 100 Вт.

В Европе стоимость POCO F8 Pro стартует с $579 (~45 600 рублей), а за POCO F8 Ultra просят от $729 (~57 400 рублей). Новинки также доступны на AliExpress по ценам от 31,5 тысяч и 44,7 тысяч рублей соответственно. Обе модели будут официально продаваться и в России, но рекомендованные цены пока не раскрыты.