Red Magic 11 Pro вышел на глобальный рынок с небольшим даунгрейдом и приятными ценами

Nubia представила на мировом рынке Red Magic 11 Pro – новый флагманский игровой смартфон, ранее дебютировавший в Китае под названием Red Magic 11 Pro+. Главной особенностью устройства является первая в мире жидкостная система охлаждения.

Глобальная версия получила единственный даунгрейд – снижение мощности проводной зарядки с 120 до 80 Вт. В остальном Red Magic 11 Pro сохранил характеристики китайской версии: смартфон оснащен 6,85‑дюймовым экраном со скрытой фронтальной камерой, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7500 мАч.

Цены глобальных моделей не сильно отличаются от китайских: