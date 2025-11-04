Red Magic 11 Pro вышел на глобальный рынок с небольшим даунгрейдом и приятными ценами | The GEEK
Red Magic 11 Pro вышел на глобальный рынок с небольшим даунгрейдом и приятными ценами

Ключевая фишка – первая в мире система жидкостного охлаждения.

Nubia представила на мировом рынке Red Magic 11 Pro – новый флагманский игровой смартфон, ранее дебютировавший в Китае под названием Red Magic 11 Pro+. Главной особенностью устройства является первая в мире жидкостная система охлаждения.

Глобальная версия получила единственный даунгрейд – снижение мощности проводной зарядки с 120 до 80 Вт. В остальном Red Magic 11 Pro сохранил характеристики китайской версии: смартфон оснащен 6,85‑дюймовым экраном со скрытой фронтальной камерой, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7500 мАч.

Подробнее о Red Magic 11 Pro и Red Magic 11 Pro+

Представлены Red Magic 11 Pro и 11 Pro+ — игровые флагманы с жидкостным охлаждением

Цены глобальных моделей не сильно отличаются от китайских:

  • Red Magic 11 Pro (12/256 ГБ) – 699 евро (~65 300 рублей);
  • Red Magic 11 Pro (16/512 ГБ) – 799 евро (~74 600 рублей);
  • Red Magic 11 Pro (24/1024 ГБ) – 999 евро (~93 300 рублей).
id·213926·20251104_1013
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
