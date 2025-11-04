Red Magic 11 Pro вышел на глобальный рынок с небольшим даунгрейдом и приятными ценами

Nubia представила на мировом рынке Red Magic 11 Pro – новый флагманский игровой смартфон, ранее дебютировавший в Китае под названием Red Magic 11 Pro+. Главной особенностью устройства является первая в мире жидкостная система охлаждения.
Глобальная версия получила единственный даунгрейд – снижение мощности проводной зарядки с 120 до 80 Вт. В остальном Red Magic 11 Pro сохранил характеристики китайской версии: смартфон оснащен 6,85‑дюймовым экраном со скрытой фронтальной камерой, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7500 мАч.
Подробнее о Red Magic 11 Pro и Red Magic 11 Pro+
Цены глобальных моделей не сильно отличаются от китайских:
- Red Magic 11 Pro (12/256 ГБ) – 699 евро (~65 300 рублей);
- Red Magic 11 Pro (16/512 ГБ) – 799 евро (~74 600 рублей);
- Red Magic 11 Pro (24/1024 ГБ) – 999 евро (~93 300 рублей).
