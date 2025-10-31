Vivo X300 и X300 Pro вышли на глобальный рынок — меньше батарея, выше цена | The GEEK
Vivo X300 и X300 Pro вышли на глобальный рынок — меньше батарея, выше цена

Емкость аккумуляторов снижена на 10-20%.

Флагманская серия Vivo X300, представленная в Китае в середине октября, официально вышла на глобальный рынок. Международная презентация прошла в Вене (Австрия).

Однако, в отличие от OPPO Find X9, которые дебютировали на мировом рынке без даунгрейдов, Vivo X300 и X300 Pro получили урезанные аккумуляторы. Если китайский X300 оснащен батареей на 6040 мАч, то международный вариант ограничился 5360 мАч. В модели X300 Pro ситуация аналогична — 5440 мАч вместо 6510 мАч.

В остальном устройства остались прежними: тот же дизайн, тот же чипсет, но меньше расцветок и урезанный фотонабор. Кроме того, глобальные версии теперь работают на OriginOS 6 вместо FuntouchOS. Производитель обещает 5 лет обновлений Android и 7 лет патчей безопасности.

Еще одно разочарование — цены:

  • Vivo X300 (12/256 ГБ) — €1049 (~97 100 рублей);
  • Vivo X300 (16/512 ГБ) — €1099 (~101 700 рублей);
  • Vivo X300 Pro (16/512 ГБ) — €1399 (~129 500 рублей).

Для сравнения, в Китае эти же модели стоят примерно вдвое дешевле.

id·213722·20251031_0732
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
