Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

Компактные повербанки обычно требуют компромиссов: маленькая ёмкость, слабые магниты, пластиковый корпус и зарядка «когда получится». Baseus PicoGo AM31 выбивается из этого правила. Он совсем небольшой, полностью металлический, держится на iPhone так, будто его туда встроили изначально, и при этом умеет заряжать стабильно по Qi2.

Я проходил с этим аксессуаром почти месяц. И самое любопытное в том, что он всё время оставался в кармане куртки — не потому что надо, а потому что он там не мешал. В сегодняшнем обзоре расскажу, как маленький повербанк умудрился стать устройством, которым пользуешься каждый день без раздражения и лишних мыслей.

Характеристики Baseus PicoGo AM31

Модель: PicoGo AM31

Материал корпуса: алюминий

Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Тип батареи: литиевая батарея

Совместимость: iPhone c поддержкой MagSafe и Qi2, Airpods с поддержкой Qi

Стандарт беспроводной зарядки: Qi2

Параметры выходной мощности: Максимальная мощность беспроводной зарядки: 15 Вт Максимальная мощность проводной зарядки: 20 Вт

Защита: от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузок

Светодиодные индикаторы: есть

Подставка: есть, встроенная

Цена на момент обзора: от 2 799 ₽

Комплект поставки

PicoGo AM31 приезжает в фирменной жёлто-белой коробке. Внутри всё стандартно, но с приятными дополнениями:

повербанк PicoGo AM31;

короткий кабель USB-C — USB-C в плотной плетёной обмотке

инструкция

и стикеры с маскотом Baseus

Минимум предметов, максимум пользы. Комплект полностью закрывает все базовые сценарии и ничего докупать не нужно.

Дизайн. Минимализм и металл

Baseus PicoGo AM31 — один из самых аккуратных магнитных повербанков, которые сейчас можно купить. Внешне он напоминает не зарядку, а компактный металлический гаджет: строгие линии, скруглённые углы и корпус, целиком сделанный из алюминиевого сплава. Такой материал в этом сегменте встречается редко, и именно он задаёт ощущение «взрослого» устройства. Никакого пластика, который царапается и быстро тускнеет. Только металл, который не маркий и остаётся опрятным даже при активной носке.

Форм-фактор тоже попадает в цель. PicoGo AM31 по размеру близок к банковской карте и чуть толще сантиметра. Из-за этого он почти незаметен в кармане и не превращает телефон в массивную конструкцию, когда крепится к MagSafe. Вес в 132 грамма тоже ощущается удачно: аксессуар достаточно лёгкий, чтобы не напрягать руку, но достаточно плотный, чтобы не казаться пустотелым.

На задней стороне аккуратно вписан магнитный модуль Qi2 — без огромных колец и лишней графики. Baseus оставил минимум визуального шума, и повербанк выглядит как часть смартфона, а не навесной аксессуар «лишь бы держался». Магниты сильные: устройство не скользит по корпусу и не пытается съехать, когда держишь телефон одной рукой или достаёшь из кармана.

На нижнем торце встроена ножка-подставка. Она тонкая, металлическая, не выпирает и не портит внешний вид. В сложенном состоянии кажется просто элементом дизайна, но раскрывается в функциональную опору, превращая телефон в мини-экран.

С палитрой Baseus тоже угадал. Чёрный, белый, розовый и серый оттенки выглядят спокойно и вписываются в линейку iPhone, не создавая визуальных конфликтов. Особенно гармонично смотрится титановый цвет — чуть матовый, чуть холодный, как у аксессуаров уровня Pro.

Магниты, стабильность и реальный опыт

Ультракомпактный PicoGo AM31 использует модуль Qi2, и именно он делает весь опыт другим. Повербанк цепляется к iPhone не просто «держится», а фиксируется так, будто это штатный модуль телефона. На моделях от iPhone 12 до 17 он встаёт ровно в центр катушки и остаётся на месте даже в движении — в кармане, в метро, при наборе текста или во время съёмки.

Старые магнитные повербанки часто страдали одним и тем же: чуть повернул телефон и контакт пропал, мощность просела, зарядка сбилась. Qi2 решает эту проблему. Здесь заряд идёт ровно, без скачков, без избыточного нагрева и без попыток «переклеиться» на другое место. Стабильные 15 Вт превращаются не в цифру на коробке, а в нормальную рабочую мощность для города.

По автономности всё честно: встроенные 5000 мА·ч хватает, чтобы почти полностью зарядить iPhone 17 Pro по кабелю. В беспроводном режиме Qi2 даёт около 70–80% реального заряда — более чем достаточно, чтобы спокойно дожить до вечера без розетки, особенно если активно пользуешься навигацией, камерой или соцсетями.

Если нужно быстрее, проводной USB-C поднимает скорость до 20 Вт. Для iPhone этого хватает, чтобы быстро набрать процент перед выходом из дома. Через тот же порт можно зарядить и другие устройства:

Android-смартфоны,

беспроводные наушники,

экшн-камеры,

портативные тревел-роутеры,

небольшие гаджеты вроде карманных трекеров или умных колец.

Где он особенно будет полезен:

в городе, когда нет времени искать розетку;

в транспорте, когда нужно поднять заряд без лишних кабелей;

в поездках, где важен вес и компактность;

на работе, если телефон используется как рабочий инструмент и быстро садится;

на прогулках, когда хочется оставить дома тяжёлые повербанки;

во время созвонов или просмотра видео благодаря встроенной ножке.

По сути, AM31 — универсальная страховка на день. Он не заменяет большой повербанк для длительных путешествий, зато идеально подходит как лёгкий ежедневный помощник, который не занимает места и всегда готов выручить.

Продуманная безопасность

У компактных повербанков обычно есть слабое место — нагрев. Малый корпус быстрее набирает температуру и хуже отводит её, особенно при беспроводной зарядке. Поэтому именно в таких моделях защита играет ключевую роль.

В PicoGo AM31 это решено аккуратно: внутри стоит датчик NTC, который следит за температурой и корректирует работу, если устройство начинает греться сильнее обычного. Его не видно, но он делает зарядку предсказуемой. Смартфон не уходит в троттлинг, повербанк не сбрасывает мощность рывками, а вся связка остаётся стабильной даже летом или при длительной зарядке по кабелю.

К этому добавляются стандартные защиты: от короткого замыкания, перенапряжения, переразряда и перегрузки по току. Всё, что ожидаешь от устройства крупного бренда, но редко встречаешь в подобных моделях.

За счёт этого AM31 ощущается надёжным, несмотря на размеры. Он не требует бережного отношения, не перегревается в сумке и спокойно работает в типичных городских условиях.

Кому подойдёт Baseus PicoGo AM31?

PicoGo AM31 — не про максимальную автономность. Он про комфорт и компактность и тут важно честно понимать, кому он зайдёт идеально.

Подойдёт:

владельцам iPhone 12–17, которые хотят лёгкую страховку на день;

тем, кто устал носить с собой «кирпичи» на 10 000–20 000 мА·ч;

людям, которые много ходят и не хотят каждый раз включать кабели;

тем, кто часто снимает видео или ведёт соцсети и тратит батарею быстрее;

тем, кто хочет повербанк, который не мешает пользоваться телефоном;

тем, кому важен минимальный вес в поездках и на прогулках.

Не подойдёт:

тем, кому нужно заряжать телефон 2-3 раза за день;

тем, кто использует Android без магнитного кольца (будет обычным повербанком);

тем, кто хочет «долгоиграющий» PowerBank для поездок на природу или командировок;

тем, кто ищет бюджетную модель из пластика — AM31 про качество и компактность, а не минимальную цену.

Итого. Стоит брать или нет?

Baseus PicoGo AM31 — один из самых удачных ультракомпактных повербанков, которые можно купить сегодня. Он металлический, лёгкий, отлично крепится на айфон, заряжает стабильно по Qi2 и почти не чувствуется в кармане. 5000 мА·ч достаточно, чтобы прожить день без розетки, а встроенная ножка делает его удобным в быту, будь то созвон, просмотр видео или работа за столом.

За свою цену PicoGo AM31 предлагает больше комфорта, чем большинство магнитных моделей, и действительно решает ту задачу, ради которой покупают небольшой повербанк: подстраховать телефон в нужный момент, а не таскать лишний вес.

Реклама.

ООО «НЬЮ ВОРЛД», ИНН 7726406250