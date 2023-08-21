Анонсированы TWS-наушники realme Buds Air5

В следующий понедельник realme будет праздновать пятилетнее присутствие на рынке и, в честь этого знаменательного события, в этот день компания представит флагман realme GT5 и TWS-наушники realme Buds Air5.

Судя по опубликованному тизеру, наушники относятся к внутриканальному типу и получили активное шумоподавление до 50 дБ, могут занижать ультра частотный шум в диапазоне человеческого слуха (4000Hz), а также предлагают систему снижения шума во время звонков при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. Полноценная презентация состоится 28 августа.

Напомним, сегодня мы написали материал, в котором опубликовали изображения грядущего realme GT5 со всех сторон, а также рассказали о его технических характеристиках.