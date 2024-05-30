Анонсированы Sharge A1 — умные очки для съемки видео

Компания Sharge представила умные очки для фотосъемки A1, которые используют мультимодальный ИИ для перевода текста и распознавания объектов. Новинка отличается весом всего в 50 грамм и возможностью снимать видео на постоянной основе. А инновационный «режим ретроспективы» сохраняет от 5 до 25 минут до нажатия кнопки записи.

Мощность устройства приятно удивляет. Внутри очков расположен флагманский 4-ядерный чип AI на 1,8 ГГц, двухдиапазонный Wi-Fi 2.4G и 5G, а также Bluetooth 5.0. Объем памяти 32 ГБ, а аккумулятора хватит на 50 часов в режиме ожидания или 2 часа записи видео. Расширенный блок увеличит время съемки до 15 часов. И конечно же защита IPX5 от пыли и воды. За картинку отвечают камера Sony на 16 Мп с задней подсветкой и встроенный заполняющий свет для темного времени суток.

Розничная цена Sharge A1 — 1499 юаней (225 долларов). Предзаказы стартуют с 30 мая, а поставки начнутся до 30 ноября 2024.