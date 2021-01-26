В Азии начнут использовать умные очки в качестве корректора зрения

Мы привыкли, что умные очки у нас ассоциируются с инновациями в сфере IT, но никак не в медицине. Но это не остановило азиатских ученых сделать так, чтобы этот девайс положительно влиял на зрение человека. Согласно последним данным, большая часть жителей Азии, а это такие страны, как Южная Корея, Япония, Тайвань и прочие, страдают близорукостью. Эту тенденцию нужно было менять и на помощь пришли умные очки.

Представители компании Kubota Pharmaceutical Holdings представили устройство под названием Kubota Glasses. С помощью этого девайса удается проецировать изображение с линзы на сетчатку глаза человека. Этот процесс позволяет исправить ошибку рефракции, который приводит к близорукости. Создатели уверяют, что для получения положительного эффекта, достаточно носить умные очки около часа полтора в день.

На данный момент не известно каких-либо подробностей об этом устройстве, но в начале прошлого года были проведены клинические испытания. Результаты были оптимистичными: расстояние между роговицей и сетчаткой уменьшалось. Далее осталось лишь определить, насколько долго длится эффект от использования умных очков. Сообщается, что производитель уже готов начать массовые продажи Kubota Glasses в азиатских странах. Заказать товар можно пока что через интернет.