Анонсированы обновленные игровые ноутбуки Razer Blade: передовые дисплеи и новые процессоры

На выставке CES 2024 компания Razer анонсировала обновленные игровые ноутбуки Blade 14, Blade 16 и Blade 18.

Модель Razer Blade 14 получила 14-дюймовый экран с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц, процессор AMD Ryzen 9 8945HS, а также графику NVIDIA GeForce RTX 4070 (140 Вт). Ноутбук поддерживает съемную оперативную память DDR5 и Wi-Fi 7. Предварительные заказы на Blade 14 начнутся 23 января, цены пока не объявлены.

Razer Blade 16 оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 240 Гц, разрешением 2560×1600 пикселей, поддержкой DisplayHDR TrueBlack 500, а также до 96 ГБ ОЗУ и до 8 ТБ SSD. Доступна альтернативная модель с miniLED-экраном и возможностью переключения между 4K/120 Гц и 1600p/240 Гц. «Сердцем» ноутбука является 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900HX, а варианты графических карт включают NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070. Устройство уже можно приобрести по цене от $3000 (~272 000 рублей).

Razer Blade 18 стал самым большим в серии, отметившись первым в мире 18-дюймовым 4K экраном с частотой обновления 165 Гц и поддержкой Thunderbolt 5. Ожидается, что в качестве процессора будет использоваться Intel Core i9, вероятно, i9-14900HX, а также мощная видеокарта. Дата выпуска и цена пока неизвестны. Этот ноутбук рекламируется как самый мощный в линейке Blade.