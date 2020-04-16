Анонсировано майское обновления для Windows 10

Пару дней назад Microsoft анонсировала крупное обновления для Windows 10 под названием May 2020 Update (версия 2004). Участники программы тестирования Insider Preview могут уже установить сборку 19041.207 (KB4550936), а до обычных пользователей апдейт дойдёт только в мае.

Примечательно, каких-либо глобальных нововведений не будет. В операционной системе будет улучшена стабильность и произведена работа над быстродействием.

Однако небольшие изменения появятся. Например, продвинутая версия Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) с полноценным Linux с модифицированным ядром. Также Cortana станет отдельным приложением, а из стандартных программ станет возможным удалить Блокнот, Paint и WordPad.