Анонсировано майское обновления для Windows 10
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Анонсировано майское обновления для Windows 10

Пару дней назад Microsoft анонсировала крупное обновления для Windows 10 под названием May 2020 Update (версия 2004). Участники программы тестирования Insider Preview могут уже установить сборку 19041.207 (KB4550936), а до обычных пользователей апдейт дойдёт только в мае.

Примечательно, каких-либо глобальных нововведений не будет. В операционной системе будет улучшена стабильность и произведена работа над быстродействием.

  • Windows 10 May 2020 Update

Однако небольшие изменения появятся. Например, продвинутая версия Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) с полноценным Linux с модифицированным ядром. Также Cortana станет отдельным приложением, а из стандартных программ станет возможным удалить Блокнот, Paint и WordPad.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Лучшее за день

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить