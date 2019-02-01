Анонсирована Call of Duty Black Ops: Cold War

Анонсирована новая часть шутера серии Call of Duty с подзаголовком Black Ops: Cold War. Игра расскажет о холодной войне между СССР и США.

К анонсу Infinity Ward выпустила тизер-трейлер под названием Know Your History (Знай Свою Историю) где рассказывается об этапах холодной войны. Закадровый текст зачитывает Юрий Безменов — специалист советской пропаганды и сотрудник КГБ, также известный под псевдонимом Томас Дэвид Шуман.

В самом видео используются кадры времён холодной войны. По всей видимости новая часть снова наделает много информационного шума и скандалов.