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Новости

Анонсирована Call of Duty Black Ops: Cold War

Анонсирована новая часть шутера серии Call of Duty с подзаголовком Black Ops: Cold War. Игра расскажет о холодной войне между СССР и США.

К анонсу Infinity Ward выпустила тизер-трейлер под названием Know Your History (Знай Свою Историю) где рассказывается об этапах холодной войны. Закадровый текст зачитывает Юрий Безменов — специалист советской пропаганды и сотрудник КГБ, также известный под псевдонимом Томас Дэвид Шуман.

В самом видео используются кадры времён холодной войны. По всей видимости новая часть снова наделает много информационного шума и скандалов.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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