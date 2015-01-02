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Новости

Анонсирован Samsung Galaxy A32 5G — самый дешёвый смартфон с 5G

Компания Samsung явно намерена расширить своё присутствие на рынке недорогих смартфонов. Год только начался, а технологический гигант готовит не только флагман Galaxy S21, но и самый дешёвый 5G-смартфон Galaxy A32 5G.

  • Samsung

Эта модель получит 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, 4/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ постоянной памяти, процессор MediaTek Dimensity 720. Основная камера включает модули на 48, 8, 5 и 2 МП. Фронтальная — 13 МП.

Ёмкость батареи составляет на 5000 мАч. Данных о цене и сроках выхода пока нет.

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Источник:
Samsung
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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