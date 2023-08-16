Анонсирован OnePlus Ace 2 Pro для фанатов Genshin Impact

В преддверии полноценной презентации флагмана OnePlus Ace 2 Pro компания анонсировала специальное издание смартфона по игре Genshin Impact.

Судя по опубликованным промо-материалам, спецверсия Ace 2 Pro будет поставляться в эксклюзивной коробке с изображением персонажа Пеймон (Paimon), которому посвящено лимитированное издание. Комплект поставки включает в себя аксессуары в тематическом дизайне игры, а именно: зарядное устройство, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол и подставку для смартфона.

Кроме этого, OnePlus Ace 2 Pro Genshin Impact получит видоизменённую оболочку прошивки с тематическими иконками и темами смартфона.

Подробней о технических характеристиках OnePlus Ace 2 Pro и его инновационной системы охлаждения, можно прочитать в этом материале.