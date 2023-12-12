Анонс Samsung Galaxy A15 и Galaxy A25 5G: доступные смартфоны в дизайне флагманов

Сегодня во Вьетнаме Samsung представила смартфоны начального уровня Galaxy A15 LTE, Galaxy A15 5G и Galaxy A25 5G, которые внешне похожи на флагманы Galaxy S23 и S23+. Новинки выполнены в едином дизайне, но есть отличия в технических характеристиках.

Из различий, за вычислительные возможности в Galaxy A15 LTE отвечает чип MediaTek Helio G99, а в Galaxy A15 5G — MediaTek Dimensity 6100+. Старший Galaxy A25 5G получил фирменную однокристальную систему Exynos 1280.

Все смартфоны оснащены 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 × 2340, но экраны в Galaxy A15 LTE и Galaxy A15 5G поддерживают частоту обновления 90 Гц и максимальную яркость 800 нит, а Galaxy A25 5G предлагает более высокую частоту обновления до 120 Гц и яркость до 1000 нит.

Есть различия и в камерах, все девайсы оснащены главной камерой на 50-мегапикселей, но лишь в Galaxy A25 5G реализована поддержка оптической стабилизации изображения (OIS). Кроме этого, старшая модель получила сверхширик на 8 Мп, а Galaxy A15 LTE и Galaxy A15 5G предлагают сверхширокоугольный сенсор на 5 Мп. Все остальные фотодатчики идентичны.

И последние отличие, Galaxy A15 LTE и Galaxy A15 5G поддерживают карты расширения формата microSD до 1 ТБ, а Galaxy A25 5G лишён этого слота расширения. Все остальные технические характеристики новинок можно посмотреть в сводной таблице ниже:

Помимо этого, Samsung заявила, что смартфоны будут работать из коробки на операционной системе Android 14 с оболочкой One UI 6.0 и получат длительную поддержку ПО в течение 5 лет, из которых ОС Android будет обновляться в течение 4 лет.

Новинки дебютируют во Вьетнаме 16 декабря по следующим ценам:

Galaxy A15 LTE от 4 990 000 донгов (18 550 ₽)

Galaxy A15 5G от 6 290 000 донгов (23 400 ₽)

Galaxy A25 5G от 6 590 000 донгов (24 550 ₽)

Когда смартфоны появятся на глобальном рынке, пока неизвестно.