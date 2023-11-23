Анонс OPPO Pad Air 2: доступный планшет с большим дисплеем формата 7:5

Сегодня OPPO представила смартфоны Reno 11 и Reno 11 Pro, а вместе с ними планшет Pad Air 2, который стал клоном OnePlus Pad Go, но предлагается по более доступной цене и работает под управлением оболочки ColorOS 13 вместо OxygenOS 13.

Девайс оснащён 11,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2408 x 1720 точек и частотой обновления 90 Гц, тач 180 Гц, максимальная яркость достигает до 400 нит, соотношение сторон нетипичное и составляет 7:5.

В верхней части по центру экранной рамки размещена фронтальная камера на 8 Мп, главная камера оснащена аналогичным разрешением сенсора на 8 Мп и поддержкой записи видео в режиме 1080p/30 кадров в секунду.

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Helio G99. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 6/128, 8/128 и 8/256 Гб, есть поддержка карт памяти формата microSD до 1 ТБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 8000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт.

Из прочего, планшет получил Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, Dolby Atmos и четыре стереодинамика громкостью до 86 дБ. Из коробки девайс будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой ColorOS 13.2, габариты устройства составляют: 255 × 188 × 6,89 мм, масса — 538 грамма.

В Китае OPPO Pad Air 2 поступит в продажу 25 ноября по следующим ценам:

(6/128 ГБ) — 1299 юаней (16 200 ₽)

(8/128 ГБ) — 1499 юаней (18 700 ₽)

(8/256 ГБ) — 1699 юаней (21 200 ₽)