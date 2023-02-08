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OnePlus представила свой первый мощный планшет OnePlus Pad

Компания OnePlus представила первый фирменный планшет, при это он сразу же получил мощные характеристики. Новинка называется OnePlus Pad и оснащена мощным железом.

Основные характеристики выглядят так:

  • Экран: 11,6 дюйма, IPS, 2800 x 1752 пикселекй, 144 Гц, HDR 10+ и Dolby Vision;
  • Чипсет: Dimensity 9000;
  • Память: 8/12 ГБ оперативной, 128/256 ГБ постоянной;
  • Камеры: основная 13 МП, фронтальная 8 МП;
  • Батарея: 9500 мАч (зарядка 67 Вт);
  • ОС: OxygenOS 13 на базе Android 13.

Новинка получила алюминиевый корпус, сканер отпечатков пальцев и Wi-Fi 6. Есть поддержка беспроводных клавиатур Magnetic Keyboard и мышек, стилуса Stylo и синхронизации со смартфонами OnePlus.

Точной цены пока нет, предварительная же составляет $370 (~26 300 рублей по курсу). Продажи стартуют в конце февраля.

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Источник:
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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