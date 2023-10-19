Анонс Meizu 20 Classic: новые расцветки и больше памяти

В Китае состоялась презентация новой модификации флагмана Meizu 20 с приставкой «Classic». Новинка в сравнении с оригинальной моделью получила увеличенный объём оперативной памяти и иные расцветки корпуса с размещением большого логотипа бренда на задней панели. Meizu 20 Classic предлагается в трёх цветовых исполнениях: зелёный, серый и белоснежный с белой дисплейной рамкой как у классических смартфонов Meizu прошлых лет.

Что касается технических характеристик, девайс получил 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080 точек и частотой обновления 144 Гц, соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 32-мегапикселя с диафрагмой f/2.45.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп с поддержкой OIS и диафрагмой f/1.85

Ширик на 16 Мп с диафрагмой f/2.4 и углом захвата 122 градуса

Телефото на 5 Мп с диафрагмой f/2.3 и оптическим зумом 1,1х

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и хранилищем типа UFS 4.0. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 16/256 и 16/512 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4700 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Из прочего, гаджет получил поддержку 5G-сетей (Dual-SIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Галилео, стереодинамики, сканер отпечатка пальца в дисплее, влагозащиту по стандарту IP54, ИК-порт и разъём USB-C. Из коробки девайс будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой Flyme 10. Габариты смартфона составляют: 157,93 x 73,5 x 7,99 мм, масса — 190 г.

В Китае Meizu 20 Classic поступил в продажу по следующим ценам:

(16/256 ГБ) — 3099 юаней (41 200 ₽)

(16/512 ГБ) — 3399 юаней (45 200 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.