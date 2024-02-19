Meizu официально прекратила разработку смартфонов

Meizu объявила о своем решении прекратить производство обычных смартфонов. Разработка Meizu 21 Pro, Meizu 22 и Meizu 23 остановлена. Вместо этого, фокус компании теперь сместится на проекты, связанные с искусственным интеллектом.

Основной причиной такого решения, по словам представителей компании, является застой индустрии смартфонов. Отмечается, что конкуренция сконцентрирована на снижении цен и улучшении характеристик, а не разработке инновационных решений, при этом рынок не видел значительных нововведений на протяжении последних десяти лет. В Meizu считают, что будущее принадлежит новому типу устройств – «AI Device».

В ближайшие три года, начиная с 2024 года, Meizu планирует выпустить шесть продуктов, связанных с ИИ. Их детали и спецификации пока неизвестны. Кроме того, компания анонсировала обновление своей фирменной экосистемы, включая «реконструкцию» операционной системы Flyme OS для интеграции с ИИ.

Meizu стремится к сотрудничеству с ведущими организациями в области ИИ-технологий, такими как OpenAI, и обещает своим клиентам надежную поддержку существующих продуктов и программного обеспечения.