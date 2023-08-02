Анонс iPad mini 7 ожидается осенью

В конце 2021 года Apple представила iPad mini 6 с серьёзными изменениями относительно прошлого поколения. И с тех пор неясно было, когда Apple анонсирует iPad mini 7, так как компания обновляла эти устройства хаотично, не придерживаясь чёткого графика. Но сегодня инсайдер ShrimpApplePro в своей утечке смарт-часов Watch Series 9 упомянул сроки релиза нового компактного планшета iPad.

iPad mini 6

По словам информатора, iPad mini 7 могут презентовать уже этой осенью. Ожидается, что гаджет получит чип A16 Bionic или A17 Bionic, которые будут реализованы в грядущей линейке смартфонов iPhone 15. Кроме этого, Apple может обновить обе камеры планшета, чтобы реализовать поддержку записи видео в формате ProRes и обработку изображений при помощи Photonic Engine. И последнее, модули связи обновятся до Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.